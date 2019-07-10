В Бельцах за совершение хулиганских действий разыскивают шестерых (ВИДЕО)

В Бельцах за совершение хулиганских действий разыскивают шестерых (ВИДЕО)

Бельцкий инспекторат полиции просит граждан помочь опознать шестерых молодых людей. Их обвиняют в совершении хулиганских действий в одном из ночных заведений города.

Инцидент произошёл 29 июня в бельцком ночном клубе, пишет esp.md. Как сообщила пресс-секретарь Бельцкого инспектората полиции Жанна Молчанова, неизвестные спровоцировали конфликт с сотрудником службы охраны клуба и избили его. В результате у мужчины диагностировали несколько переломов.

Тех, кто узнал разыскиваемых, просят сообщить по одному из номеров: 112, (0231) 2-34-76, (0699)44-600 или (0767)11-811. Конфиденциальность источников информации гарантируется.

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