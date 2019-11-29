В Бельцах возле автовокзала столкнулись два автомобиля (ФОТО)

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ДТП рядом с бельцким автовокзалом произошло сегодня около полудня. Обе машины серьёзно повреждены.

Как сообщила пресс-секретарь Бельцкого инспектората полиции Жанна Молчанова, оба автомобиля ехали в сторону аэропорта.

Водитель Volkswagen пошёл на обгон, не удостоверившись в безопасности манёвра и не заметив, что его обгоняет Chrysler. В результате произошло столкновение, пишет esp.md.

Никто из участников аварии не пострадал. Водителей отправили на наркологическую экспертизу.

Все обстоятельства ДТП предстоит установить полиции.