В Бельцах возле автовокзала столкнулись два автомобиля (ФОТО)

В Бельцах возле автовокзала столкнулись два автомобиля (ФОТО)

ДТП рядом с бельцким автовокзалом произошло сегодня около полудня. Обе машины серьёзно повреждены.

Как сообщила пресс-секретарь Бельцкого инспектората полиции Жанна Молчанова, оба автомобиля ехали в сторону аэропорта.

Водитель Volkswagen пошёл на обгон, не удостоверившись в безопасности манёвра и не заметив, что его обгоняет Chrysler. В результате произошло столкновение, пишет esp.md.

Никто из участников аварии не пострадал. Водителей отправили на наркологическую экспертизу.

Все обстоятельства ДТП предстоит установить полиции.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md