В Бельцах во время движения загорелся троллейбус (ВИДЕО)

Бельцкий троллейбус №2 задымился прямо на ходу. Инцидент произошёл вчера вечером.

Один из случайных свидетелей выложил видео в социальной сети, на котором видно, как из салона троллейбуса валит дым. К счастью, при возгорании никто не пострадал. В местном управлении транспорта заверили, что к следующему дню троллейбус будет готов выйти на линию, пишет tvn.md.

По словам начальника Центра мониторинга и контроля движения транспорта Бельц Юрие Лазаркевич, возгорание произошло из-за короткого замыкания. После инцидента троллейбус сняли с маршрута, но обещали вернуть уже в среду.

Лазаркевич также отметил, что ситуация не представляла опасности для пассажиров, а водитель действовал в соответствии с правилами пожарной безопасности.