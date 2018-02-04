В Бельцах у озера найдены останки мужчины

В полиции выяснили, что он был убит несколько месяцев назад.

Так, осенью прошлого года 43-летнего мужчину в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, убил его 62-летний собутыльник. Оба они были лицами без определенного места жительства, пишет realitatea.md.

Как удалось установить полиции, убийца расправился с приятелем, задушив его проводом. На другой день после совершенного он закопал труп на берегу озера.

На данный момент предполагаемый убийца отбывает срок в бельцком пенитенциаре за совершение серии краж. Теперь срок его заключения может существенно возрасти: если мужчина будет признан виновным, ему грозит лишение свободы на срок от 16 до 25 лет.