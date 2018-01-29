В Бельцах товарный поезд сбил насмерть мужчину

Трагедия произошла в воскресенье, 28 января, неподалеку от городского вокзала.

64-летний мужчина вышел на пути в попытке пересечь их. Однако он не учел приближающего поезда и был сбит им, пишет tv8.md.

Товарный поезд совершал маршрут Бельцы-Унгены. От полученных травм сбитый им мужчина скончался на месте.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые составили протокол. Подробности, а также точная причина произошедшего станут известны позднее.