В Бельцах тело умершего мужчины 10 дней пролежало в квартире

В Бельцах тело умершего мужчины 10 дней пролежало в квартире

Шокирующая находка была сделана рабочими, которые утепляли фасад здания.

55-летний мужчина жил один, и когда он умер, никто его не хватился. Около 10 дней тело лежало в квартире, разлагаясь в жару. По словам соседей, они чувствовали неприятный запах, но не обратили на это внимания, потому что на их лестничной площадке постоянно есть запах из-за соседа, складирующего мусор к квартире, пишет canal3.md.

Жильцы рассказали, что в день обнаружения тела они проводили утепление фасада, и занимавшиеся этим рабочие сообщили, откуда доносится запах. Обнаружив тело, люди вызвали полицию.

Причину смерти мужчины еще предстоит установить.

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