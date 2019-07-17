В Бельцах стая бродячих собак покусала 12-летнего мальчика (ФОТО)

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По словам матери пострадавшего мальчика, своры бездомных собак уже не раз нападают на её детей.

Свора дворовых собак набросились на моего ребёнка. Слава Богу, он сумел от них оторваться. Но он упал и сильно пострадал, не говоря уже о том, как это сказывается на детской психике. То есть, жестокое обращение с животными карается законом. Мои дети хуже, чем животное? – прокомментировала случившееся Родика, мать мальчика.

По её словам, пишет baltionline.md, нападение собак на ребёнка 12-ти лет произошло днём 16 июля. Также женщина написала, что 2 недели назад собаки напали на её пятилетнюю дочь. К счастью, в тот раз матери удалось разогнать агрессивных животных.