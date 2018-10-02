В Бельцах спасатели помогли двум несовершеннолетним снять застрявшие кольца (ВИДЕО)

В Бельцах спасатели помогли двум несовершеннолетним снять застрявшие кольца (ВИДЕО)

Вчера, 1 октября, спасатели в Бельцах пришли на помощь двум несовершеннолетним, которые оказались в трудной ситуации – с рук детей сняли кольца, которые застряли у них на пальцах. 

В первом случае кольцо себе на палец надел во время игры 5-летний ребенок и не смог снять его. На помощь пришли спасатели, которым удалось извлечь предмет, не причинив ребенку боль.

Аналогичный случай произошел с 14-летним подростком. Приехав по месту вызова, спасатели обнаружили, что палец несовершеннолетнего опух, а кольцо снять без подручных средств невозможно. Спустя несколько минут сотрудникам ГИЧС удалось высвободить палец подростка.

Стоит отметить, что за последние сутки спасатели пришли на помощь в 24 рисковых ситуациях. В чрезвычайных случаях следует незамедлительно звонить по номеру 112.

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