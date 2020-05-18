В Бельцах ребёнок попал под колёса машины скорой помощи

0

В Бельцах машина скорой помощи сбила 12-летнюю девочку на пешеходном переходе. ДТП произошло сегодня во второй половине дня на улице Каля Ешилор.

Согласно полученным данным, девочка переходила дорогу по правилам. А “скорая” ехала на вызов. Водитель, 54-летний мужчина, включил проблесковый маячок, но забыл про сирену. Мужчина выехал на обгон троллейбуса и сбил девочку, переходившую дорогу по “зебре”, передаёт deschide.md.

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства дорожного инцидента.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.