В Бельцах разыскивают женщину, покинувшую супермаркет с чужой сумкой (ВИДЕО)

В Бельцах разыскивают женщину, покинувшую супермаркет с чужой сумкой (ВИДЕО)

Бельцкая полиция разыскивает посетительницу магазина, присвоившую из ячейки хранения чужую сумку.

Инцидент произошёл в субботу, 13 июля, пишет esp.md. Одна из покупательниц оставила свою сумку в ячейке у входа в супермаркет “Linella”, но забыла закрыть её на ключ. Заметив оплошность, другая женщина забрала сумку, в которой были различные ценности, а затем скрылась в неизвестном направлении.

Всех, кто узнал женщину и знает о её местонахождении, полиция просит сообщить имеющуюся информацию по одному из номеров телефона: (0231)2-34-76 или (0699)44-600.

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