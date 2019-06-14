В Бельцах разыскивают подозреваемого в угоне грузовика

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Бельцкая полиция установила личность подозреваемого в угоне среднетоннажного грузовика и занимается его поисками. Граждан просят помочь найти мужчину.

По информации полиции, 25 мая мужчина угнал с бельцкой улицы Кошбук грузовик Mercedes-Benz Atego, пишет esp.md. Нарушитель скрылся на нём в неизвестном направлении.

Полиция призывает граждан, узнавших подозреваемого и владеющих информацией о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112, либо на номера: (0231) 2-34-76, (0693)70-718.