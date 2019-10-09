В Бельцах разыскивают подозреваемого в краже молодого человека (ВИДЕО)

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Следователи Инспектората полиция Бельцы разыскивают молодого человека, подозреваемого в краже. Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения.

Инцидент произошёл 24 сентября. Предполагается, что молодой человек проник в автомобиль марки Tayota Avensis, припаркованный на улице Тирасполь, после чего украл деньги и банковскую карту. Затем злоумышленник скрылся в неизвестном направлении, передаёт publika.md.

Тех, кто узнал молодого человека с видеозаписи, просят сообщать в полицию по номерам: 0(231)23476, 069944600 или 069370718.