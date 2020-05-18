В Бельцах разыскивают мужчину, подозреваемого в краже телефона (ВИДЕО)

В Бельцах разыскивают мужчину, подозреваемого в краже телефона (ВИДЕО)

Неприятный инцидент произошёл 27 апреля в магазине на улице Киевской в ​​Бельцах. Хозяин украденного телефона обратился в полицию, однако поиск пока не дал результатов.

В связи с этим, пишет echipa.md, полиция просит граждан, которые опознали подозреваемого или знают, где мужчина может находиться, позвонить по номерам 112 или 069 891 114.

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