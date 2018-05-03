В Бельцах развернулась спасательная операция по вызволению голубя из электрических проводов (ФОТО)

На место ЧП прибыли сотрудники Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций.

Уже не в первый раз спасатели приходят на помощь животным, оказавшимся в беде. Так, совсем недавно сотрудники Службы ЧС вытащили из озера раненого и запутавшегося в камышах лебедя. А вчера в Бельцах на главной площади города они пришли на помощь к запутавшемуся в электрических проводах голубю.

Как птица оказалась заблокированной, и кто вызвал команду спасателей – остаётся неизвестным, но жители города были поражены отважностью спасателей. Фотографии с места события опубликовал в группе “Бельцы.Жизнь” Вконтакте Александ Давыдов.

– Никогда бы не подумал, что в нашем городе голубя спасут! Ребята, действительно приятно видеть вашу работу, – гласит подпись к публикации.

Стоит отметить, что Служба ЧС с начала 2018 года провела уже более 40 мероприятий по спасению животных.