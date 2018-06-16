В Бельцах пройдет митинг в защиту русского языка в Молдове (ФОТО)

В Бельцах пройдет митинг в защиту русского языка в Молдове (ФОТО)

Его участники выразят категорическое несогласие с недавним решением Конституционного суда Молдовы, признавшим устаревшим Закон о функционировании языков в Молдове, и потребуют сохранить русскому языку статус языка межнационального общения. 

Мероприятие состоится в это воскресенье, 17 июня, начиная с 11.00, на площади Василе Александри в Бельцах около фонтана.

– Унионисты решили отнять наш родной язык! Они отменили русский язык в школах, они запретили российские передачи. Они отняли у нас возможность узнавать информацию на русском языке. Нас, русскоязычных, 1,5 млн. человек. Все на митинг! – говорится в призыве организаторов. 

 

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