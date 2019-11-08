В Бельцах прямо на “зебре” сбили школьника

0

Ребёнок оказался под колёсами авто прямо на пешеходном переходе. Инцидент произошёл сегодня на одной из улиц в Бельцах.

По словам очевидца, ученик возвращался из школы, когда на пешеходном переходе на него был совершён наезд. Деталями произошедшего авто поделился в социальной сети.

На место происшествия прибыла полиция и “скорая”, передаёт jurnal.md. В скором времени подъехала и мать ребёнка, которую пострадавший несовершеннолетний поспешил успокоить, сказав, что серьёзно не пострадал.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.