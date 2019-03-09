В Бельцах при пожаре погибла пенсионерка (ФОТО)

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Пожарные, прибывшие тушить пожар в частном доме по ул. Аэродромной, обнаружили тело пожилой бельчанки. Инцидент произошёл в Бельцах 7 марта.

На место выехали две пожарные машины. Пламя объяло одну из комнат частного дома, передаёт esp.md. В ходе тушения огня спасатели обнаружили тело 74-летней женщины, которая предположительно отравилась угарным газом.

По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации печи. Точные причины пожара, а также размер материального ущерба, предстоит установить.