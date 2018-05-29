В Бельцах пожарные в последний момент спасли девочку, повисшую на высоте 5 этажа (ВИДЕО)

В Бельцах пожарные в последний момент спасли девочку, повисшую на высоте 5 этажа (ВИДЕО)

Спасательная операция развернулась накануне, 29 мая, во второй половине дня.

7-летняя девочка, оставшись дома одна, выбралась наружу квартиры на пятом этаже дома, и стояла, держась за сушилку для белья. Спасательные службы вызвал отец девочки, которому она позвонила.

Пожарные тут же выехали на место происшествия. Все это время отец малышки разговаривал с ней по телефону, успокаивая. Прибывшие на место пожарные в течение десяти минут сняли девочку, она не пострадала.

Согласно статистике Инспектората по чрезвычайным ситуациям, с начала 2018 года пожарные спасли 25 детей из различных опасных ситуаций.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md