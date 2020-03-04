В Бельцах полиция проверила таксистов: нарушители оштрафованы (ФОТО)

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Сотрудники Службы технического надзора и дорожно-транспортных происшествий инспектората полиции Бельц проверили работу служб такси. Водители и администраторы, допустившие нарушения, были оштрафованы.

В рамках рейда проверку прошли 40 таксистов, у которых проверили необходимую документацию: разрешение на работу, сертификаты о профпригодности, документы на машину, техосмотр, наличие аптечки и огнетушителя. Правоохранители обращали внимание на соблюдение ПДД, на случаи эксплуатации транспортных средств с техническими дефектами, техническое состояние автомобиля и т. д.

В ходе операции полицейские выявили ряд нарушений при эксплуатации автомобилей — технические дефекты в системах, устройствах освещения или сигнализации, без разрешения переоборудованные транспортные средства, отсутствие аптечки и огнетушителя, а также сертификата о профпригодности, пишет esp.md. В итоге было составлено 4 протокола о правонарушениях, предусматривающих штрафы от 150 до 600 леев.

В то же время, некоторые администраторы были оштрафованы на 3 000 леев за допуск транспортных средств, не соответствующих нормам.