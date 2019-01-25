В Бельцах поймали воришку, стащившего у местной жительницы сумку

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Нападавший вырвал сумочку из рук бельчанки прямо на улице. Подозреваемый задержан по горячим следам.

Инцидент произошёл вечером 24 января в районе “Стелуцы”. Злоумышленник приблизился к 44-летней жертве, вырвал из её рук сумочку и поспешил скрыться. Пострадавшая обратилась в полицию, передаёт esp.md.

Вора задержали тем же вечером по горячим следам. Им оказался ранее привлекавшийся за мелкие правонарушения 33-летний житель Бельц. К счастью, мужчина не успел сбыть сумку и её содержимое.

Полицейские завели уголовное дело. Нарушителю грозит штраф в размере от 42,5 тыс. до 67,5 тыс. леев или лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.