В Бельцах подросток “навеселе” угнал машину родителей, чтобы покатать друзей (ВИДЕО)

В Бельцах подросток “навеселе” угнал машину родителей, чтобы покатать друзей (ВИДЕО)

Вечером 30 марта 16-летний юноша без разрешения родителей взял припаркованную во дворе дома машину и вместе с двумя приятелями поехал кататься по Бельцам. Молодых людей на одном из перекрестков города заметил патруль. Из-под капота машины валил дым.

Патрульные хотели оказать помощь, но, увидев, что приближается полиция, юный водитель резко “дал по газам”. Несмотря на приказ остановиться, потому что они подвергают жизнь опасности, передвигаясь на неисправном автомобиле, молодые люди продолжили движение. На помощь пришел еще один экипаж полиции. Вблизи села Рэуцел Фалештского района “беглецов” все же удалось остановить.

Алкотестер показал, что парень за рулем к тому же был нетрезв – в выдыхаемом им воздухе было 0,16 мг/л алкоголя. Автомобиль отогнали на спецстоянку.

Обстоятельства выясняются.

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