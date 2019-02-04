В Бельцах под угрозой взрыва оказался автовокзал (ФОТО)

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Вчера в Бельцах органы правопорядка эвакуировали людей и оцепили территорию местного автовокзала после того, как ими была получена информация о том, что зона была заминирована.

Деятельность автовокзала была заблокирована, органы правопорядка исследовали территорию, пишет tvn.md. По словам начальника Инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Ботнарюк, на автостанции было эвакуировано около 60 человек. На месте происшествия работали сотрудники «Bomb Tech», сапёры, а также специально подготовленные к поиску взрывоопасных веществ служебные собаки.

По данным начальника Инспектората полиции Бельц Олега Кожокарь, сообщение о бомбе оказалось ложным. Это было установлено после тщательной проверки территории автовокзала. Полиции предстоит предпринять меры по идентификации автора ложного звонка для того, чтобы привлечь его к ответственности.

Стоит отметить, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма грозит наказание до 2 лет лишения свободы.