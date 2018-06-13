В Бельцах пьяный мужчина скончался, упав с балкона второго этажа (ФОТО)

В Бельцах пьяный мужчина скончался, упав с балкона второго этажа (ФОТО)

Он потерял равновесие, будучи в нетрезвом состоянии, и упал с незащищённого перилами балкона.

Согласно переданным данным, 43-летний мужчина скончался после того, как упал с балкона своей квартиры, пишет crimemoldova.md. Трагедия случилась, когда мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел покурить.

Несчастный случай произошёл вчера ночью, 12 июня, в Бельцах. Пресс-секретарь инспектората полиции Бельц Лилия Харя сообщила, что полицию вызвал сосед погибшего. Органы правопорядка выяснили, что погибший, будучи в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие и упал со второго этажа. В результате падения мужчина скончался на месте происшествия.

Позже стало известно, что погибшим является житель Бельц. Он был женат, но детей у него не было.

Полиция расследует все обстоятельства случившегося.

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