В Бельцах патрульные поймали за рулём троих пьяных таксистов (ВИДЕО)

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Трое водителей такси из Бельц попали в руки патрульных после того, как сели за руль в состоянии опьянения.

Первый случай произошёл прошлой ночью. Сотрудники службы патрулирования из Бельц получили информацию о том, что водитель такси Dacia Logan ведёт себя агрессивно на дороге и не соблюдает ПДД. Задержанный 50-летний бельчанин попытался сбежать от полицейских. Тестирование показало 1,23 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Другой случай произошёл в понедельник ночью на улице Щусева в Бельцах. Полицейские остановили для проверки ещё одного водителя такси. От 42-летнего мужчины исходил сильный запах алкоголя. Последовавшее тестирование показало 0,77 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Третий случай произошёл в Бельцах ранним утром в воскресенье. В полицию обратились жильцы одного из домов и рассказали, что по их двору подозрительным образом передвигается машина такси. За рулём Toyota Prius находился 40-летний мужчина, у которого после проверки обнаружили 0,79 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В данной связи сотрудники НИП призывают граждан незамедлительно обращаться в полицию, если они замечают водителей, севших за руль в состоянии опьянения.