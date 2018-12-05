В Бельцах обвиняемый сбежал из-под конвоя

Заключённый Бельцкого пенитенциара сбежал после объявления приговора. Инцидент произошёл вчера: мужчине удалось сбежать из-под конвоя во время выхода из Апелляционного суда Бельц, где состоялось слушание.
20-летний задержанный был приговорен к 5 годам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений. Позже мужчина подал запрос о пересмотре дела в Апелляционный суд Бельц.
После оглашения приговора задержанный попытался сбежать, пишет tvn.md. Однако органам правопорядка вскоре удалось задержать беглеца в центре города.
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