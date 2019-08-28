В Бельцах обнаружен подпольный склад, где разбирали автомобили и продавали запчасти: ущерб государству составил более 1,5 миллиона леев (ФОТО, ВИДЕО)

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Офицеры северного управления Национального инспектората расследований совместно с Прокуратурой муниципия Бельцы обезвредили незаконную деятельность предприятия. Ущерб, нанесённый государственному бюджету в результате преступной деятельности, составил более полутора миллионов леев.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции, в ходе расследования выяснилось, что 45-летний мужчина более 10 лет занимался преступной деятельностью, которая заключалась в приобретении подержанных автомобилей, их разборке и продаже запчастей без учёта. В рамках уголовного преследования правоохранители провели четыре обыска в доме, гараже и складе компании, расположенном в муниципии Бельц. В результате этого было обнаружено и изъято большое количество запчастей, снятых с автомобилей различных марок, а также иностранные сертификаты о регистрации (Литвы и Болгарии) и подержанные автомобили без каких-либо документов о происхождении. Общая стоимость имущества превышает 6 млн леев.

По факту незаконного осуществления предпринимательской деятельности было возбуждено уголовное дело. Виновным грозит штраф в размере от 67 500 до 117 500 леев или неоплачиваемый труд в пользу общества до 200 часов. А юридическому лицу грозит штраф в размере от 100 000 до 2 004 000 леев с лишением права заниматься определённой деятельностью.