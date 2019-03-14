В Бельцах обнаружен и ликвидирован склад с контрафактным алкоголем (ВИДЕО)

0

Офицеры Службы экономических расследований Инспектората полиции Бельц обезвредили преступную группировку, специализирующуюся на незаконном изготовлении и реализации контрафактного алкоголя.

Как сообщает пресс-служба Инспектората полиции Бельц, в результате проведения следственных мероприятий, направленных на раскрытие незаконных действий, совершаемых группой жителей Бельц, занимающихся реализацией поддельной алкогольной продукции, был обнаружен подпольный склад по розливу коньяка.

Органы правопорядка провели обыск на складе. Там был найден и задержан 35-летний житель Бельц, который в ужасных условиях разливал коньяк. Алкогольная продукция должна была быть продана в Бельцах и территориях, прилегающих к муниципию. На складе было также обнаружено около 200 литров контрафактного алкоголя, 40 бутылок объёмом 0,5 литров 5-летнего коньяка «Кэлэраш», а также около 500 поддельных акцизных марок.

Товар был изъят, а организаторам подпольного склада по розливу контрафактного алкоголя грозит штраф до 3 000 леев. Полиция рекомендует жителям страны приобретать алкогольную продукцию только в авторизованных местах.