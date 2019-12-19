В Бельцах объявлен “жёлтый код” в связи с повышенным уровнем загрязнения воздуха

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Предупреждение в связи с повышенным уровнем загрязнения атмосферного воздуха действителен в муниципии Бельцы 19 и 20 декабря.

Согласно данным Агентства окружающей среды в Бельцах, 17 и 18 декабря отмечался повышенный уровень загрязнения по двуокиси азота. Максимально разовые концентрации по двуокиси азота превышали санитарную норму в 1,1-1,9 раз. Среднесуточная норма была превышена в 2,3 раза.

По данным синоптиков, в последующие сутки в муниципии Бельцы сохранится повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, так как метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе.