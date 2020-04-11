В Бельцах ночью сгорели сразу 3 автомобиля: предполагается поджог (ФОТО)

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Три легковых автомобиля сгорели минувшей ночью в Бельцах, в микрорайоне Дачия.

Так, полностью сгорел автомобиль Infiniti. С него огонь перекинулся на припаркованный поблизости автомобиль Toyota Yaris, пишет nordnews.md.

По словам очевидцев, это мог быть поджог, так как у повреждённых авто были замечены двое незнакомцев. По данным местной полиции, через несколько часов на той же улице сгорел автомобиль Audi.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства инцидентов.

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