В Бельцах невнимательный водитель наехал на коллегу: пострадавший в больнице

В Бельцах невнимательный водитель наехал на коллегу: пострадавший в больнице

Работник одного из предприятий в сфере авторемонта наехал машиной на своего коллегу и протащил его несколько метров. Инцидент произошёл днём 25 декабря в Бельцах.

Как сообщает esp.md, наезд произошёл из-за неосторожности водителя, севшего за руль Citroёn C1. Наехав на мужчину, он протащил его по территории предприятия на дорогу. Пострадавший был доставлен в Бельцкую клиническую больницу.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Степень тяжести травм определит экспертиза.

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