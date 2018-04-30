В Бельцах несовершеннолетний вор-рецидивист осужден за кражи и грабежи

Подросток, являющийся учеником 8 класса, состоит на учёте у нарколога и в сентябре 2017 года был признан виновным в совершении кражи.

Тогда он получил 1 год 6 месяцев условного заключения, однако выводов не сделал, и уже через два месяца “пошел на новое дело”, пишет esp.md.

Так, в центре Бельц он сорвал с плеча прохожей дамскую сумочку с кошельком, мобильным телефоном, банковскими картами. Ущерб женщины составил 7100 леев. Уже на следующий день он взломал бутик с мобильными телефонами, откуда выкрал 6 аппаратов.

Несовершеннолетний был вновь задержан, и в суде свою вину не отрицал. Он был приговорен к году и четырем месяцам лишения свободы в колонии для несовершеннолетних. Также назначен условный срок, и если в течение 3 лет подросток не совершит ничего противоправного, то его освободят от наказания. Суд также удовлетворил гражданские иски — один частично, второй полностью, взыскав с подсудимого 13 920 леев ущерба.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Бельц.