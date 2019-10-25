В Бельцах на “зебре” сбили девочку-подростка

Пострадавшую 2005 года рождения увезли в больницу. Наезд совершил 19-летний водитель легкового авто.
ДТП произошло минувшим днём на перекрёстке. Как сообщила пресс-секретарь Бельцкого инспектората полиции Жанна Молчанова, водитель Ford Mondeo наехал на переходившую дорогу по пешеходному переходу девочку.
По информации esp.md, пострадавшую доставили в Бельцкую клиническую больницу с сотрясением мозга. Пациентка в сознании, её состояние врачи оценивают как стабильное.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.
Facebook Комментарии