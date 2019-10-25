В Бельцах на “зебре” сбили девочку-подростка

В Бельцах на “зебре” сбили девочку-подростка

Пострадавшую 2005 года рождения увезли в больницу. Наезд совершил 19-летний водитель легкового авто.

ДТП произошло минувшим днём на перекрёстке. Как сообщила пресс-секретарь Бельцкого инспектората полиции Жанна Молчанова, водитель Ford Mondeo наехал на переходившую дорогу по пешеходному переходу девочку.

По информации esp.md, пострадавшую доставили в Бельцкую клиническую больницу с сотрясением мозга. Пациентка в сознании, её состояние врачи оценивают как стабильное.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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