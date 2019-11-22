В Бельцах на “зебре” сбили 17-летнюю девушку

В Бельцах на “зебре” сбили 17-летнюю девушку

Водитель легкового автомобиля наехал на девушку, переходившую по пешеходному переходу. ДТП произошло вечером 21 ноября в Бельцах.

Как сообщила пресс-секретарь Бельцкого инспектората полиции Жанна Молчанова, автомобиль Dacia, за рулём которого был 45-летний мужчина, на одном из пешеходных переходов наехал на девушку 17 лет. В результате ДТП пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом правой лодыжки.

Сейчас пациентка находится в отделении хирургии больницы, пишет esp.md. Её состояние врачи оценивают как стабильное.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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