В Бельцах мужчину арестовали за “продажу” водительского удостоверения

По словам информатора, мужчина вымогательством получил 1000 евро, пообещав повлиять на комиссию МРЭО.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, сегодня, 8 мая, в Бельцах был арестован мужчина по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Предполагается, что он получил деньги, организовав незаконную выдачу водительского удостоверения.

По словам ученика автошколы, мужчина вымогательством получил от него 1000 евро под предлогом, что может повлиять на комиссию Департамента регистрации транспортных средств и квалификации водительского состава.

Мужчина был задержан на 72 часа. Если суд признает его виновным, то ему грозит штраф в размере до 200 000 леев или лишение свободы сроком до 6-и лет.