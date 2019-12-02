В Бельцах мужчина выпрыгнул с 14 этажа жилого дома

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22-летний мужчина скончался после прыжка с 14 этажа жилого дома. Трагедия произошла минувшим вечером в Бельцах.

По данным местной полиции, речь идёт о случае самоубийства. Правоохранители обнаружили у погибшего служебное удостоверение пожарного, пишет deschide.md.

Сотрудник пресс-службы ИП Бельц Евгения Молчанов не смогла подтвердить, что погибший был пожарным, однако сказала, что перед трагедией молодой человек употреблял спиртные напитки и посылал друзьям прощальные сообщения.

Молодой человек выбросился с этажа по неизвестным пока причинам. Его тело было найдено возле жилого дома на улице Штефан чел Маре. Было установлено, что накануне днём ​​мужчина распивал с друзьями алкогольные напитки, а вечером вышел на лестничную клетку и прыгнул с балкона, – уточнила Молчанов.

Полиция проводит расследование трагического случая.