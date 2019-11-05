В Бельцах мужчина убил соседку за многолетние оскорбления и сломанный забор

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Бельцкий суд приговорил мужчину к 10 с половиной годам лишения свободы за убийство соседки. Преступление произошло в феврале этого года.

Бельчанин проживает в микрорайоне Слободзея. Мужчина долго был во враждебных отношениях со своей соседкой. По словам осуждённого, он пошёл на радикальный шаг потому, что жертва постоянно обзывала и угрожала ему, а вдобавок сломала его забор.

В прошлом году конфликт перерос в рукоприкладство. В апреле 2018-го мужчина ударил соседку, а осенью того же года пытался задушить, пишет esp.md. В итоге 19 февраля этого года мужчина проник в дом жертвы и задушил её при помощи подушки.

На судебных слушаниях бельчанин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. 24 октября суд вынес обвинительный приговор, в результате которого мужчина получил 10 с половиной лет тюрьмы.