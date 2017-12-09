В Бельцах мужчина погиб в результате пожара в собственном доме (ВИДЕО)

Инцидент произошел вечером 9 декабря.

На место происшествия выехали две бригады пожарных, которые установили, что на первом этаже двухэтажного дома загорелась квартира. Во время тушения возгорания там был обнаружен труп 60-летнего мужчины, который, скорее всего, отравился продуктами горения.

При помощи лестницы пожарные эвакуировали со второго этажа дома трех подростков в возрасте 16-17 лет. Им не понадобилась медицинская помощь.

Обстоятельства происшествия выясняются.