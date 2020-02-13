В Бельцах может быть построена новая Муниципальная клиническая больница

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Премьер-министр Ион Кику побывал сегодня в Бельцах. Первым учреждением, которое он посетил, была Муниципальная клиническая больница, там прошла встреча со всем медицинским персоналом.

Директор учреждения сообщил премьер-министру, что в коллективе работают высококвалифицированные врачи, однако половина из них находится в пенсионном возрасте. Стоит отметить, что в 2019 году в службу скорой помощи больницы поступило более 64 тысяч обращений, а лечение прошли более 36 600 пациентов. Коллектив больницы обслуживает жителей ближайших к Бельцам районов.

Специалисты говорили о необходимости закупки современного медицинского оборудования, чтобы предоставлять услуги на более высоком уровне качества и безопасности. В то же время была отмечена необходимость капитального ремонта больницы, проведение которого откладывается уже более 30 лет, передаёт moldpres.md.

Премьер-министр поблагодарил врачей за их ежедневный труд, самоотдачу и отношение к своей работе. Он проинформировал сотрудников больницы о развитии национальной экономики и реальных возможностях, которые вытекают из потенциала экономики.

Обсуждалась рациональность строительства новой больницы в сравнении с ремонтом и оснащением существующей. Этот вариант коллектив врачей поддержал.

Премьер говорил о путях привлечения молодежи в медучреждения, упомянул о льготах, предлагаемых молодым специалистам, улучшении программы «Первый дом» и о плане расширения для покупки первого автомобиля. Обсуждалась тема повышения зарплат врачам и намерение правительства поэтапно повысить их на 10%.