В Бельцах меняется маршрут городского троллейбуса

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С нового года по новому графику троллейбус №1 будет выходить на линию раньше: в 6:15, а не в 6:45, как было до сих пор.

Также изменится и вечерний маршрут, передаёт esp.md. С нового года троллейбус будет двигаться до 19:40 с Молодово до аэропорта, а с 19:40 до 21:30 — только до центра.

Остальные троллейбусы будут работать по прежнему графику: № 2 — с 5:45 до 23:15, № 3 — с 6:00 до 23:15, № 5 — с 6:05 до 23:05.

Количество троллейбусов на линиях не изменится. В рабочие дни их будет 30-34, в выходные — 26-27.