В Бельцах машина сбила велосипедиста: мужчина в реанимации (ВИДЕО)

В Бельцах машина сбила велосипедиста: мужчина в реанимации (ВИДЕО)

Авария случилась 8 мая возле бельцкой примарии. Пострадавшего в крайне тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.

Пресс-секретарь Бельцкой клинической больницы Михаела Петрова сообщила, что пострадавшего доставили на «скорой» в отделение реанимации. У него диагностировали тяжёлую черепно-мозговую травму, внутричерепное кровотечение и отёк головного мозга, передаёт esp.md.

Врачи оценивают состояние пациента как крайне тяжёлое. Мужчина в коме, подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения.

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