В Бельцах машина сбила подростка, переходившего дорогу в неположенном месте (ВИДЕО)

В Бельцах машина сбила подростка, переходившего дорогу в неположенном месте (ВИДЕО)

12-летний подросток попал под колёса автомобиля BMW X5, за рулём которого находился 25-летний водитель. Авария произошла сегодня днём на улице Каля Ешилор в Бельцах.

По данным полиции, несовершеннолетний переходил улицу не по правилам. На место ДТП прибыло три полицейских экипажа. Пострадавшего доставили в больницу, пишет nordnews.md.

По словам врачей, мальчик отделался лёгкими травмами и испугом. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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