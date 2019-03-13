В Бельцах машина полиции сбила пешехода на “зебре” (ВИДЕО)

Машина полиции сбила мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу в Бельцах.
Инцидент произошёл в среду, 12 марта, пишет publika.md. Экипаж Инспектората полиции Теленешт не пропустил пешехода, который переходил дорогу на «зебре». Пострадавший отказался от помощи врачей.
На видеозаписи с места ДТП, которая была сделана после столкновения, видно, что проблесковые маячки служебной машины горят. По словам автора ролика, на место происшествия не прибыл другой экипаж полиции, инцидент не был задокументирован.
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