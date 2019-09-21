В Бельцах маршрутчик пошёл на таран, чтобы “подвинуть” коллегу (ВИДЕО)

В Бельцах маршрутчик пошёл на таран, чтобы “подвинуть” коллегу (ВИДЕО)

В Бельцах на остановке водитель маршрутки несколько раз въехал в стоявший впереди микроавтобус. Подобным образом он решил “намекнуть” коллеге, что тот ему мешает.

Инцидент произошёл вчера днём, пишет esp.md. Городская маршрутка стояла одной из первых в ряду и набирала пассажиров. Водитель подъехавшей сзади маршрутки был недоволен задержкой. Он начал сигналить, а после протаранил микроавтобус обидчика.

На видео попал момент, когда водители уже выясняли отношения, передаёт источник. Пострадавших в результате инцидента нет, а у машин остались небольшие вмятины.

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