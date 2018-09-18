В Бельцах ищут бесследно пропавшего тренера по лёгкой атлетике

В Бельцах ищут бесследно пропавшего тренера по лёгкой атлетике

Заслуженный тренер по лёгкой атлетике Сергей Зубков пропал 12 сентября – именно в этот день его видели в последний раз на городском стадионе.

Мужчине 69 лет. Его приметы: рост 175, вес 85 кг, среднего спортивного телосложения. Был одет в синие джинсы и синюю джинсовую куртку. При нем была небольшая черная сумка, пишет unimedia.info.

Сергей Зубков страдает гипертонией, имеет проблемы со слухом.

Всех, кто может что-либо сообщить о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефону 069386049.

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