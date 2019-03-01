В Бельцах два “бизнесмена” собирались продать более 180 литров контрафактного алкоголя, но полиция разрушила их планы (ФОТО)

В Бельцах два “бизнесмена” собирались продать более 180 литров контрафактного алкоголя, но полиция разрушила их планы (ФОТО)

Около 180 литров контрафактного алкоголя конфисковали офицеры Службы расследования экономических преступлений Инспектората полиции Бельц.

Как сообщает пресс-служба ГИП, в первом случае полицейские поймали водителя, который перевозил около 130 литров алкоголя в автомобиле марки Opel. В ходе проверки были обнаружены десятки пластиковых бутылок с этиловым спиртом без каких-либо документов. Алкогольная продукция должна была быть продана на территории муниципия Бельцы.

Ещё один «бизнесмен» был пойман у рынка в Бельцах, при нём было обнаружено 42 литра спиртных напитков без документов. Стоимость одного литра алкоголя составляла 90 леев.

Товар был изъят, а мужчинам грозит штраф в размере 4 500 леев. Полиция рекомендует жителям страны приобретать алкогольную продукцию только в авторизованных местах.

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