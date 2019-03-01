В Бельцах два “бизнесмена” собирались продать более 180 литров контрафактного алкоголя, но полиция разрушила их планы (ФОТО)

0

Около 180 литров контрафактного алкоголя конфисковали офицеры Службы расследования экономических преступлений Инспектората полиции Бельц.

Как сообщает пресс-служба ГИП, в первом случае полицейские поймали водителя, который перевозил около 130 литров алкоголя в автомобиле марки Opel. В ходе проверки были обнаружены десятки пластиковых бутылок с этиловым спиртом без каких-либо документов. Алкогольная продукция должна была быть продана на территории муниципия Бельцы.

Ещё один «бизнесмен» был пойман у рынка в Бельцах, при нём было обнаружено 42 литра спиртных напитков без документов. Стоимость одного литра алкоголя составляла 90 леев.

Товар был изъят, а мужчинам грозит штраф в размере 4 500 леев. Полиция рекомендует жителям страны приобретать алкогольную продукцию только в авторизованных местах.