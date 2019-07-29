В Бельцах дорожный конфликт перерос в драку (ВИДЕО)

В Бельцах дорожный конфликт перерос в драку (ВИДЕО)

Жительница Бельц стала случайным свидетелем драки между водителями, которая произошла 27 июля. По словам девушки, на перекрёстке произошёл дорожный конфликт, который перерос в рукоприкладство.

Водителю микроавтобуса, который в конце видео упадёт после драки, показали непристойный жест, пишет baltionline.md. Очевидцы вызвали скорую помощь, поскольку водитель после удара упал на проезжую часть без сознания.

После некоторого времени пострадавший пришёл в себя и уехал, не дождавшись полиции и скорой помощи, отмечает источник. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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