В Бельцах арестовали мужчину, который заручился освободить заключённого за деньги

Он получил от матери осужденного 4 700 леев и 350 евро, за что пообещал освободить его из под стражи.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, сегодня утром был задержан житель Бельц по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Он убедил мать заключённого в коррумпированности прокурора этого дела и судьи из Глодень. По данным следствия, в декабре прошлого года взяточник вместе со своим подельником, чья личность ещё не установлена, пообещали женщине за денежное вознаграждение повлиять на окончательный приговор в отношении её сына, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

По итогам расследования этого дела, имея все доказательства вины подозреваемого в извлечении выгоды из влияния, его задержали на 72 часа. Если суд признает мужчину виновным, то ему грозит до 6 лет лишения свободы или штраф в размере до 200 тысяч леев.

Напомним, что вчера сотрудники НАЦ раскрыли более 600 случаев незаконной выдачи водительских прав. Согласно преступной схеме, начальство и сотрудники Агенства государственных услуг, а также некоторых столичных автошкол помогали будущим водителям получать права. Члены комиссии указывали на правильные ответы в тестах теоретического экзамена, а в некоторых случаях сдавали практику вместо своих учеников.