188

В Бельцах 2-летний малыш оказался заперт один в квартире (ВИДЕО)

В Бельцах 2-летний малыш оказался заперт один в квартире (ВИДЕО)

Инцидент, в котором понадобилась помощь спасателей, произошел сегодня, 30 января, во второй половине дня.

В 902 позвонила женщина, которая рассказала, что вышла из квартиры, забыв ключи, а дверь захлопнулась. 2-летний мальчик остался в ней один.

Прибывшая на вызов бригада спасателей приняла решение пробираться в квартиру через окно. Спилив за несколько минут решетку на окне, они проникли внутрь. Специалисты убедились, что ребенок не пострадал, и открыли дверь.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md