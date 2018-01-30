В Бельцах 2-летний малыш оказался заперт один в квартире (ВИДЕО)

Инцидент, в котором понадобилась помощь спасателей, произошел сегодня, 30 января, во второй половине дня.

В 902 позвонила женщина, которая рассказала, что вышла из квартиры, забыв ключи, а дверь захлопнулась. 2-летний мальчик остался в ней один.

Прибывшая на вызов бригада спасателей приняла решение пробираться в квартиру через окно. Спилив за несколько минут решетку на окне, они проникли внутрь. Специалисты убедились, что ребенок не пострадал, и открыли дверь.