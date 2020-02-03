В Бельцах 19-летняя пассажирка ударила таксиста ножом

В Бельцах 19-летняя пассажирка ударила таксиста ножом

31 января в Бельцах 19-летняя девушка села в такси. После приезда на место, расплачиваясь за проезд, она неожиданно ударила ножом таксиста.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Бельц Жанны Молчановой, девушке грозит наказание за угрозу убийством или причинение вреда здоровью. Как пишет baltionline.md, будет проведено расследование, в каком состоянии находилась девушка.

Состояние здоровья таксиста удовлетворительное. После получения необходимых медицинских услуг он находится на лечении дома.

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