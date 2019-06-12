В Беларуси молдаванину дали срок за попытку провоза через границу наркотиков

В Беларуси молдаванину дали срок за попытку провоза через границу наркотиков

Суд Гродненского района вынес приговор в отношении гражданина Молдовы, который пытался ввезти в Беларусь 2 кг кокаина.

Мужчина приобрёл наркотики за рубежом, а сбывать их планировал на территории России. Как пишет belta.by, во время пересечения белорусско-польской границы его автомобиль был направлен на досмотр. В результате в машине обнаружили около 2 кг кокаина.

Суд приговорил мужчину к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывать наказание молдаванину придётся в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

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